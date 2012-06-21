Національний музей-заповідник українського гончарства презентував виставку творів «Стираючи кордони», онуки видатного українського архітектора й маляра академіка Василя Кричевського — Катерини Кричевської-Росандіч (Каліфорнія, США), приурочивши вернісаж до 90-річчя мисткині, повідомили «Урядовому кур’єрові» в інформаційній службі музею-заповідника.
Катерина Кричевська-Росандіч належить до тих українських митців, чий творчий доробок глибоко вкорінений у духовності Батьківщини й водночас буяє пишним цвітом в американському заокеанні. Мистецька синергія представників славетного роду Кричевських — діда Василя Кричевського (1873 —1952), його брата Федора Кричевського (1879 —1947), батька Катерини Василя Кричевського (1901—1978), матері Олени (1892—1964) та дядька Миколи (1898—1961) — уповні знайшла вираження в її винятковому живописному таланті.
Упродовж понад 60 років заокеанська земля плекає нове покоління славної гілки роду Кричевських. Проте незважаючи на відстань, Катерина Кричевська-Росандіч не пориває зв’язку із землею, що колисала її життєві починання й сповила творчим окриленням. Мисткиня увічнила українську красу в живописному образотворенні всього, що назавжди гаряче прикипіло до її серця.
Виставка стала унікальною в Україні, адже твори Катерини Кричевської-Росандіч, що перебувають тут, символічно поєдналися в Музеї мистецької родини Кричевських — єдиному українському музеї, присвяченому славетній династії. Експозицію сформували понад 30 творів художниці з фондових колекцій провідних музеїв України: Музею української діаспори (Київ), Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Музею мистецької родини Кричевських), Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького, Шевченківського національного заповідника (Канів). Твори художниці доповнила експозиція поштових листівок з репродукціями її картин.
Виставка порушує умовності державних кордонів, крізь тисячі кілометрів поєднавши континенти, де розквітнув талант видатної мисткині другої половини ХХ — початку ХХІ століття, зазначає Жанна Різниченко з інформаційної служби Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.