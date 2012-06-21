17 жовтня у Малій Галереї «Мистецького Арсеналу» відкриється виставково-дослідницький проект «ЗНАК». До його експозиції увійдуть роботи графіків Харківської торгово-промислової палати, створені у 1960-1980 роках.
Над проектом працювала кураторська група «У,Н,А колектив», до якої входять Уляна Биченкова, Ніка Кудінова і Олена Соломадіна. «Ми задумали проект «ЗНАК» в кінці 2016 року. Спочатку просто обговорювали нагальні глухі кути дизайну, історичний генезис форми, те, як з ним усвідомлено працювати і як не впадати у тренди. Як практики ми відчували дефіцит такої розмови і, щоб її зініціювати, вирішили об'єднатися в «У,Н,А колектив», — розповідають дівчата.
Свій перший проект вони вирішили присвятити історії харківської школи промграфіки 60-80-х, оскільки навчалися в Харківській академії дизайну і мистецтв. «Нам було цікаво розібратися з «міфічною традицією харківської школи», яку одні очевидці звеличують, а інші спростовують, — кажуть дослідниці. — Попри не таке далеке минуле, більшість архівів вже загублені, а показання свідків заплутані, тому виставка набула форм своєрідного детективного дослідження».
На виставці «ЗНАК» будуть представлені оригінали робіт товарних знаків відомого харківського художника Володимира Побєдіна, рідкісні профільні видання з бібліотеки Вернадського, інтерв'ю з дизайнерами і лекції дослідників дизайну, а також лабораторне бачення «У,Н,А колективу» того, як сучасний дизайнер може працювати зі спадщиною форми промграфіків минулого століття.
Організаторки зазначають, що цей проект буде цікавий широкому колу глядачів. «Графічний дизайн — це дисципліна, що формує наше візуальне середовище проживання, в якому існуємо ми всі, а не лише фахівці. Крім того, товарні знаки минулого цікаві самі по собі як історичні артефакти», – пояснюють учасниці «У,Н,А колективу».
Виставка «ЗНАК» триватиме до 4 листопада. В її рамках пройде кілька лекцій: 28 жовтня зустріч проведе литовський графічний дизайнер, дослідник і куратор проекту Sovietlogos Рокас Суткайтіс, а 4 листопада буде можливість поспілкуватися з графічним дизайнером, професором Харківської академії дизайну і мистецтв та колишнім співробітником Харківської торгово-промислової палати Володимиром Лесняком і з польським графічним дизайнером, дослідником і куратором проекту Symbol to Logo Рене Вавжкевічем.