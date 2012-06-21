Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними. Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках, повідомляє прес-служба міського голови.
«Тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними. Ми закуповуємо нові автобуси, тролейбуси, трамваї. Щоби сучасний транспорт, в якому ціна на проїзд не підвищується, був гарною альтернативою тим приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи», — наголосив пан Кличко.
Він зазначив, що нині запускаються нові маршрути, разом зі Світовим банком розроблено нову транспортну схему столиці.
«Ми не можемо впливати на тариф приватних перевізників. Як поліпшити ситуацію? Ми наразі запускаємо нові маршрути, разом зі Світовим банком розробили нову транспортну схему міста», —зазначив Віталій Кличко.