Захист від онкологічних захворювань і деменції — ось основні переваги регулярного вживання вітаміну D в достатньому обсязі. Про користь вітаміну D розповів лікар Савсан Газаль.
Вітамін D, як відомо багатьом, є ефективним засобом для загального зміцнення імунної системи. Це особливо актуально сьогодні, коли в світі вирує пандемія коронавирусу COVID-19. Савсан Газаль каже, що імунозміцнюючий ефект вітаміну D дуже важливий, але у цієї речовини є й інші корисні ефекти.
«Вітамін D здатний запобігати розвитку небезпечних онкологічних хвороб. Речовина може знищувати навіть вже існуючі злоякісні клітини, що можна використовувати для стримування росту ракових пухлин. Наприклад — пухлин молочної залози або товстої кишки», — каже лікар, додаючи, що є дослідження, які показують , що вітамін D ефективний і для профілактики недоумства.
Інші корисні ефекти вітаміну D — зниження інтенсивності запальних реакцій, стимулювання росту волосся, зміцнення психічного здоров'я, захист від цукрового діабету тощо. Речовина, крім іншого, бере участь у процесі засвоєння фосфору і кальцію кишківником, а також захищає від деяких бактеріальних інфекцій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»