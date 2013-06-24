Вітаємо всіх Високодостойних отців, які мають почесне звання капелан, з Днем військового капелана!

Значення служіння військових душпастирів переоцінити важко. Озброєні словом Господнім і вірою Ви тримаєте дуже важливу оборону – духовну.

Шана та вдячність кожному з Вас за підтримку українських захисників та захисниць, за молитви та слова, які здатні зцілювати, рятувати й надихати на подальшу боротьбу.

Здоров'я Вам, шановні отці, сил і мужності, Божої підтримки та благословення на Перемогу!

Слава Україні!

Разом переможемо!

Джерело: Командування Об'єднаних Сил ЗС України