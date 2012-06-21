1 вересня — особливий день для більшості українських родин, день, що уособлює для нас справжнє свято дитинства, юності і молодості. Це насамперед свято наймолодших українців, які вперше сядуть за шкільні парти та здійснять перші кроки шкільними коридорами. Це також свято першокурсників, у житті яких почнеться яскрава й унікальна сторінка — навчання в університетах. Відсьогодні розпочнеться їх складна, але цікава мандрівка у світ знань та захоплюючих відкриттів.
Знання, освіта, пізнання світу завжди були одними з найважливіших складових людського капіталу. Від освіченості суспільства залежить його розвиток і місце серед інших країн, загальний вклад спільноти у загальносвітову культуру.
Освічені громадяни — запорука успішної країни, яка оптимально реалізує свої можливості та створює гідні умови для особистого розвитку та самореалізації.
Освіта визначає наше майбутнє, і ми мусимо зробити все можливе, щоб забезпечити наших дітей та молодь якісною середньою, професійною та вищою освітою. Тому Уряд розглядає реформу освіти як одну з найважливіших та життєво необхідних.
Наше завдання — створити сучасну європейську освітню систему, засновану на інноваційних підходах та технологіях. У світі, що постійно змінюється, ми повинні побудувати гнучку та ефективну освітню модель, яка забезпечуватиме потреби тих, хто навчається, та створить комфортні і гідні умови для тих, хто навчає, для вчителів та викладачів.
Дякую усім вчителям, викладачам, вихователям за Вашу невтомну працю, за те, що у складних умовах прищеплюєте нашим дітям та молоді любов до знань, підставляєте своє надійне плече підтримки.
Вітаю усіх, хто продовжує чи лише розпочинає свій шлях дорогою пізнання. Нехай навчальний рік буде багатим на творчі та освітні звершення!
З Днем знань!
Володимир ГРОЙСМАН