Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Це дозволить Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати та перестраховувати інвестиції міжнародних і українських компаній ще до закінчення воєнного стану. Український бізнес, орієнтований на експорт, матиме змогу користуватись інструментами страхування воєнних ризиків.

«Одне з обмежень для залучення приватних інвестицій в українську економіку під час війни — брак дієвих механізмів страхування воєнних ризиків. А без залучення приватного капіталу неможлива повноцінна масштабна повоєнна відбудова України», — пояснила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

На сьогодні різні типи страхування від воєнних ризиків для міжнародних приватних інвесторів пропонують національні експортно-кредитні агенції окремих країн. Також індивідуальні страхування від воєнних ризиків пропонують спеціалізовані організації, такі, як американська Development Finance Corporation (DFC), що готова страхувати українські інвестиції, або Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA), підрозділ Групи Світового банку. Додатково уряд очікує на роботу фонду страхування майнових ризиків від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Вітчизняне ЕКА законодавчо було позбавлене можливості надавати послуги зі страхування внутрішніх інвестицій. За даними Державної служби статистики України, 2021 року 69% всіх капітальних інвестицій було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

«Прийнятий Верховною Радою закон фактично відновлює справедливість. Його спрямовано на розширення можливостей ЕКА здійснювати страхування інвестицій в Україні (іноземних і вітчизняних інвесторів), зокрема від воєнних ризиків. Відтепер і український внутрішній інвестор матиме змогу скористатися національним механізмом страхування немайнових воєнних та політичних ризиків. Упевнена, що це сприятиме залученню внутрішніх інвестицій, забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва та створення робочих місць», — наголосила Юлія Свириденко.

Важливо підкреслити, що ця законодавча норма не змінює мети діяльності ЕКА, а це стимулювання розвитку експорту товарів, робіт та послуг українського походження на світові ринки. Тож ідеться про страхування інвестицій саме в експортоорієнтовані підприємства.

У Міністерстві економіки очікують, що ініціатива стимулюватиме інвестиційне кредитування під час війни. Адже страховий поліс ЕКА Національний банк вже вніс до переліку прийнятного забезпечення за позиками. Для цього у відомстві планують нарощувати фінансову спроможність ЕКА.

Джерело: Міністерство економіки

Довідково

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