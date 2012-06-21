На Херсонщині здійснюють заходи, спрямовані на налагодження україномовного інформаційного покриття області й територій тимчасово окупованого Криму. Нещодавно у селі Чонгар Генічеського району заклали перший блок під будівництво 150-метрової телерадіокомунікаційної вежі. З конструкції вже найближчим часом розпочнеться подача сигналу на тимчасово окуповану територію Криму, вежа підсилить сигнал у південних районах області.
Нещодавно на сесії Херсонської обласної ради прийняли важливу в умовах гібридної війни програму розвитку інформаційного простору області. Цей крок стане потужним інструментом у забезпеченні відкритості у діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради.
У проекті програми передбачено фінансування за п’ятьма напрямами діяльності. Серед них — інформування населення з пріоритетних питань державної політики і висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради. Здійснюватимуть донесення до населення важливої інформації щодо реалізації реформ, військово-патріотичного виховання, розвитку соціальної інфраструктури, надання субсидій, заходів з енергоефективності та енергозбереження.
Цю саму функцію, але в іншій формі, покликане виконати і виготовлення та розміщення соціальної реклами на вуличних носіях, у транспорті. Впровадження нових ІТ-технологій в роботу обласної влади, крім забезпечення офіційних веб-сайтів та їх модернізації, дасть змогу популяризувати її роботу шляхом вільного Wi-Fi- доступу відповідно до європейської практики.
Як зазначила директор департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Ольга Савченко, поширенню українського культурного простору, на противагу агресивному «руському міру», сприятиме передбачена програмою популяризація українськомовних видань на теренах нашої області. З цією метою здійснюють пропаганду українськомовних творів місцевих авторів, продукції місцевих видавництв. Так, зібрано 17 рукописів, які будуть надруковані місцевими видавництвами у межах програми в 2017 році. Також передбачено проведення місцевої книжкової виставки.
Та найбільш актуальним напрямом, як вважають в облдержадміністрації, є підвищення рівня інформаційної безпеки області. Здійснення програми сприятиме протидії російській інформаційній агресії в регіоні, який межує з тимчасово окупованою територією Криму. Передбачається також розширити охоплення території області та тимчасово окупованого Криму українськими телепрограмами.