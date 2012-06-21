Українсько-американські морські навчання «Сі Бриз-2018», які розпочнуться наступного тижня в Одесі, стануть іспитом для командування Військово-Морських сил ЗСУ на сумісність із найкращими флотами світу і на спроможність управляти багатонаціональним з’єднанням. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час урочистостей з нагоди Дня Військово-Морських сил України. «Саме на таких навчаннях ми набуваємо досвіду, набираємося потужностей і сил», — наголосив він. Міністр зазначив, що «кожен учасник навчань матиме можливість побачити й оцінити переваги та усунути можливі недоліки», повідомляє прес-служба Міноборони.
Як раніше повідомляли, для участі в навчаннях «Сі Бриз-2018» заплановано прибуття до Одеси великого флагманського корабля 6-го флоту США USS Mount Whitney, на борту якого буде розгорнуто багатонаціональний штаб командування навчаннями. США мають залучити близько тисячі військовослужбовців, інші країни-члени НАТО й учасники програми «Партнерство заради миру» — майже 1,2 тисячі військових. Крім кораблів, суден, катерів, до навчань приєднаються кілька субмарин. Україну на «Сі Бриз-2018» представлятимуть близько трьох десятків кораблів, катерів, авіаційна техніка й приблизно півтори тисячі військовослужбовців.
Під час урочистостей Степан Полторак висловив думку, що 2018 рік буде непростим для вітчизняних Військово-Морських сил, як і загалом для сектору безпеки і оборони нашої держави. «Ми поставили перед собою дуже амбітну мету — європейська інтеграція та вступ до НАТО», — сказав він. Міністр також наголосив, що за часи незалежності Військово-Морські сили пройшли складний етап змін, який триває і нині. «Навіть у складні часи, після підступного удару у спину 2014 року під час анексії Криму та збройної агресії на сході України, пріоритетами для військовослужбовців ВМС були захист держави та вірність присязі», — наголосив він.