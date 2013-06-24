Збільшення з 1 грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дасть змогу посилити енергетичну безпеку України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. Із настанням холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС — важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», — зазначив він. Міністр подякував європейським партнерам і особливо єврокомісарові Кадрі Сімсон та очільникам системних операторів Європи за підтримку в цьому питанні. Консолідація наших зусиль дасть змогу не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, а й зміцнить загальну енергобезпеку континенту.

Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з «випробувального» на «постійний». Це важливий крок до повної інтеграції української електромережі з європейською, повідомляє Міністерство енергетики.