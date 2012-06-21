В Укрінформі відкрилася виставка фотографій власного кореспондента агентства Олега Снітовського, присвячена видатному українському художнику Івану Марчуку. На прес-конференції з цього приводу Марчук зізнався, що йому подобаються ці світлини, зроблені переважно на його рідній Тернопільщині.

«Я був дуже вражений, коли вперше побачив на виставці ці портрети. Думаю — йой, хто ж це наробив такі портрети? Бо пан Олег крадькома працював, я й не завважив. Думаю: о, та я такий цікавий! Бо сам себе таким не бачиш, то цікаво поглянути на ті зображення. Я взагалі позувати не люблю. І всім кажу, хто зі мною фотографується: не дивіться в об’єктив, бо вийде як на паспорт, а дивіться по сторонах — на людей, на дівчат, тоді файно вийде образ», — розповів пан Марчук.

Вперше фотопортрети художника були продемонстровані на його рідній Тернопільщині минулого року, напередодні 80-річного ювілею. Світлини пана Марчука можна побачити не тільки в залах Укрінформу, а й у книзі Олега Снітовського та Богдана Хаварівського «Я серед вас. Іван Марчук і Тернопільщина».

«Я дуже тішуся, що маю такого славетного земляка, і що я як кореспондент Українського національного інформагентства понад 20 років мав можливість спілкуватися з паном Іваном, висвітлювати його перебування на Тернопільщині. Я вам скажу, що в нас в області 2016 рік був оголошений роком Івана Марчука. Це була низка імпрез — зустрічі і в Москалівці, і в Тернополі, виставки робіт пана Івана, і, в тому числі, виставка моїх фотографій», - сказав пан Снітовський, автор численних фотопортретів митця.

Під час прес-конференції сам художник зізнався, що не любить ювілеїв і ніколи не відзначає дні народження, але минулого року земляки влаштували йому велике свято. Зокрема, в рідному селі Марчука, Москалівці Лавновецького району, відкрили його музей.

«Бачу, що в Києві ніколи не буде музею, то все була брехня суцільна, балаканина. А тут, в Москалівці, в школі була вільна кімнатка. Школа знаходиться в колишньому клубі, бо стара завалилася, а нову, двоповерхову, так і не добудували... І от тут в школі відкрили музей. Відкриття таке пишне було, і з району, і з області приїхали. Екскурсоводами в музеї — дітки. Я як послухав ту екскурсію — боже, це дитятко так говорить, наче професор на трибуні! Бо дітки в селі — вони і розумні, і талановиті, і щирі, і скромні. Та й так той музей прижився, розширився ще на один зал, вже більший. Зараз там понад 50 експонатів», — поділився пан Марчук.

Відомо, що музей Марчука в Києві планувалося відкрити ще за часів президентства Віктора Ющенка — тоді було навіть закладено пам’ятну капсулу на місці майбутнього закладу. Торік міністр культури Євген Нищук також обіцяв в найкоротші терміни визначитися з місцем для будівлі. Зараз, за словами художника, його музей хочуть відкрити і в Тернополі — в замку, на березі озера, в самісінькому центрі міста.

На заході був присутній ще один гість з Тернополя — художник Микола Дмітрух, автор численних шаржів. Його малюнки, присвячені Марчуку, склали цілий альбом. На них митця можна побачити в образі мудрого старця, вічної піраміди і навіть кіндер-сюрприза.

«Я завжди пильную цей момент, коли Іван Степанович в Тернополі. Він мені завжди цікавий. І головне, що він дає можливість пожартувати над ним», — зазначив Дмітрух.

На питання кореспондента Укрінформу, в якій іпостасі він собі подобається більше — на фотографіях чи у шаржах, — Марчук віджартувався: «Все подобається: на одних я файний, а на других — цікавий».

Укрінформ