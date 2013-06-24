Після знищення Каховської ГЕС фіксуються випадки масової загибелі риби.
Якщо ви виявили мор риби, просимо невідкладно телефонувати на:
- безкоштовну «гарячу лінію» Держрибагенства: 0 (800) 50-52-50;
- «гарячу лінію» Запорізького рибоохоронного патруля: (067) 622-04-66;
- «гарячу лінію» Дніпропетровського рибоохоронного патруля: (096) 400-02-50;
- «гарячу лінію» Херсонського рибоохоронного патруля: (050) 012-35-73;
- колцентр Херсонської ОВА: 0 (800) 10-11-02;
Для пришвидшення ідентифікації місця загибелі риби та оперативного реагування на повідомлення, прохання, за можливості, надавати інформацію у вигляді геолокації на карті, з фото або відеоматеріалами орієнтовної кількості загиблої риби.
Приєднуйтесь до моніторингу ситуації на водоймах.