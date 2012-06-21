Виявлено дивовижний зразок викопних решток пращура крокодила, який плавав у морях юрського періоду 163 мільйони років тому. Ця сенсаційна знахідка відкриває завісу на еволюційну історію морського хижака, який був предком сучасних крокодилів.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Палеонтологи з Единбурзького університету виділили новий вид, оглянувши сильно пошкоджені викопні рештки, які зберігалися в архівах Музею природної історії Лондона протягом майже 150 років.
Цю тварину вчені назвали Leldraan melkshamensis – або Melksham Monster – назви міста в Англії, де знайшли викопні рештки.
Новий вид – це морська рептилія з потужними щелепами та масивними зубними, які допомагали хижаку вбивати велику здобич – доісторичних кальмарів. Вважається, що Melksham Monster жив у теплих, неглибоких морях, які омивали більшу частину сучасної Європи.
«Melksham Monster був одним з найкровожерливіших хижаків у морях юрської Британії. У той час такими хижаками на Землі були динозаври»,– розповів про знахідку Стів Брюсатте, якого залучили до дослідження.
Відкриття вказує на те, що водні рептилії, до яких належить новий вид були пращурами сучасних крокодилів. Вони відомі нам як Geosaurini і жили на мільйони років раніше, ніж вважалося досі.
Раніше вважали, що Геозауріні виник у пізньоюрському періоді, що тривав 157 –152 мільйонів років тому. Але нові висновки у поєднанні з переосмисленням фактів про викопні рештки Melksham Monster вказують на те, що підроди рептилій виникли на мільйони років раніше, в середньоюрський період. Дослідження було опубліковано в британському журналі систематичної палеонтології.
«Це не найкращі викопні рештки у світі, але Мелькшамський монстр розповідає дуже важливу історію про еволюцію цих стародавніх крокодилів і те, як вони стали домінантними хижаками в їхній екосистемі», – розповів Давід Фофа, керівник дослідження.