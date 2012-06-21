Найдавніший текст однієї з давньоєгипетських пісень про кохання виявили чеські археологи в похоронній кімнаті верховного жерця на ім'я Інті періоду Стародавнього Царства (середина XXIII – початок XXI століття до н.е.) на території некрополя фараонів і знаті в околицях древнього Мемфіса на лівому березі Нілу на рубежі Верхнього і Нижнього Єгипту. Про це повідомив журналістам празький вчений-єгиптолог Бржетіслав Ваха.
«Знахідка чеських археологів унікальна, так як раніше вважалося, що стародавні єгиптяни писали лише релігійні тексти і тексти наукового змісту, – зазначив він. – Вона унікальна ще й тим, що текст любовної пісні знаходився в саркофазі жерця – служителя культу, який був досить жорстким у відношенні до проявів людських емоцій».
У давньоєгипетській пісні, яку Бржетіслав Ваха перевів на чеську мову, співається про почуття хлопця на ім'я Яса до прекрасної дівчини. «Я зачарований твоєю красою», – співає він до обраниці.
Пісню створили понад 4300 років тому, уточнив Ваха. Розшифровка давньоєгипетського тексту зайняла майже рік. Крім чеської мови, її переклали на англійську, французьку та німецьку мови.
Чеські археологи з другої половини ХХ століття практично безперервно працюють на території Єгипту. Вчені зробили сотні відкриттів, які змінили наукові погляди на історію цієї древньої цивілізації. При розкопках було знайдено десятки поховань фараонів, членів їх сімей, жерців і представників аристократії. Місцезнаходження похоронної кімнати верховного жерця Інті чеські археологи знайшли в 2000 році. Роботи з її відкриття та вивчення тривали протягом 18 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»