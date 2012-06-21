Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Карітас у перекладі з латинської означає милосердя, жертовна любов. А у тому, що цей термін повністю відповідає сенсу діяльності благодійної організації «Карітас Маріуполь», вже переконалися тисячі мешканців прифронтового Приазов’я на Донеччині. Свою роботу осередок під керівництвом отця Ростислава Спринюка розпочав у серпні 2015 року і за ці три роки встиг стати одним із символів гуманітарної допомоги, якої після початку гібридної війни потребують немало мешканців краю. Особливо це стосується людей похилого віку в населених пунктах у так званих сірих і буферних зонах, які з різних причин відмовилися від евакуації і якийсь час перебували наодинці зі своїми побутовими проблемами. Подібна ситуація тоді складалася у прифронтових Авдіївці, Мар’їнці, Чермалику, Гранітному, Лебединському, Павлополю, куди «Карітас Маріуполь» передав майже 20 тисяч продуктових наборів та більше 2 тисяч медичних аптечок. А ще волонтери надали посильну допомогу в ремонті понад 200 приватних житлових будинків, постраждалих від обстрілів.
Окремий напрям діяльності благодійної діяльності – «шахтарський». Бо після того, як через війну у гірняцькому краю припинили роботу немало шахт, чимало тутешніх жителів напередодні холодів залишися без вугілля та іншого палива. Співробітники «Карітасу» оперативно відреагували на потреби людей: тим, хто найбільше потребував допомоги, ще до настання морозів доставили і передали майже 10 тисяч тонн твердопаливних брикетів, привезли кілька сотень різноманітних обігрівачів та силу-силенну теплого одягу. Згадана допомога дійшла сюди завдяки маріупольським волонтерам, але організували її для мешканців Донбасу міжнародні партнери – організації «Карітас» з Німеччини, Голландії, Австрії, Швейцарії та інших країн світу.
Безперечно, символом милосердя «Карітас Маріуполь» став безпосередньо і для мешканців приморського міста, адже тут розташований офіс організації. Зокрема фахівці надають безкоштовні консультації чи допомогу з соціальних, юридичних, психологічних чи інших питань, із якими звертаються відвідувачі. Тут же працює благодійна їдальня, де мешканцям чи гостям міста, які опинилися у скрутній ситуації, запропонують гарячий обід: харчовий заклад щодня обслуговує понад сотню людей. Благодійний осередок також утримує дитячу кімнату, де створює одноденний дитячий табір, для школярів старшого віку. Прикметно, що волонтери «Карітасу» виграли грант для дитячої кімнати, а підписувати відповідну грантову угоду до Маріуполя спеціально приїздила Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
На жаль, гібридна війна триває, а мешканці прифронтового краю, як і раніше, потребують різноманітної допомоги. Приміром, у останній час у «сірій» зоні побільшало проблем із забезпеченням людей питною водою. Через обстріли та руйнування фільтрувальних і насосних станцій та водогонів мешканці низки міст і сіл не раз залишалися без води. І якщо у більших населених пунктах місцева влада ремонтує пошкоджені об’єкти чи організовує підвезення води, то у малих селах люди змушені шукати воду самотужки. Врахувавши реалії, «Карітас Маріуполь» і тут не залишився осторонь і береться за часткове вирішення проблем водопостачання малих сіл поблизу Маріуполя.
Нині фахівці розробляють проект, що передбачає відновлення законсервованих чи запуск нових свердловин у тих населених пунктах, де ситуація із забезпеченням питною водою найскладніша. А після завершення всіх робіт і оформлення відповідних документів на користування свердловинами ці об’єкти передадуть у власність місцевих громад.