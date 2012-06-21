Заступник Глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісеєв повідомив, що через дипломатичні канали узгоджують дату візиту Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю, пише УНІАН.
За словами чиновника, домовлено, що «довгоочікуваний візит Прем’єра до Ізраїлю відбудеться найближчим часом». Як відомо, офіційний візит Володимира Гройсмана до Ізраїлю планували наприкінці грудня 2016 року, але він так і не відбувся, бо глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу оголосив про його скасування. Це було пов’язано з результатами голосування у Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити незаконне будівництво поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Радбезу 14, серед них Україна, проголосували за резолюцію, і лише США утрималися. Ізраїльська сторона негативно відреагувала на результати цього голосування, адже у документі наголошено, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на західному березі річки Йордан і у Східному Єрусалимі — порушення міжнародного права і перешкода для ізраїльсько-палестинського врегулювання.