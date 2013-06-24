У Держкомтелерадіо відбулось засідання комітету з присудження премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності. Очолює комітет Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відкриваючи засідання він зазначив, що присудження Премії відбувається щорічно напередодні дня народження Івана Франка – 27 серпня. Премія у розмірі десяти тисяч гривень присуджується у 4-х номінаціях. Цього року на здобуття премії надійшло 23 роботи.

Шляхом відкритого голосування комітет ухвалив рішення присудити премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» Володимиру Кузику за збірку публіцистичних творів «Дивниця». Це книга роздумів про українство, про домінанти душі українського народу – моральні, психологічні, культурні. Зміст книги склали нариси, есеї, замальовки, аналітичні матеріали, які друкувалися в газетах «Культура і життя», «За вільну Україну», «Молода Галичина», в часописі «Дзвін». Книга вийшла друком у видавництві «Каменяр» у вересні 2022 року.

У номінації «За кращий твір у телевізійній сфері» премію присуджено режисеру Сергію Лисенку та сценаристу Олександру Зінченку за документальний фільм «Колапс: як українці зруйнували імперію зла».

Фільм розповідає про те, як проголошення Україною незалежності унеможливлює подальше існування СРСР. Прем’єра відбулася 23.08.2021 в ефірі загальнонаціонального телеканалу Суспільного «Перший». Також фільм транслювався в ефірі загальнонаціонального телеканалу «Суспільне Культура» та в ефірі телеканалів регіонального мовлення Суспільного.

Як зазначив Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, Суспільний мовник щороку підвищує рівень своїх творчих робіт, активно бере участь у конкурсних змаганнях, представляючи гідні проекти. Цьогоріч на здобуття премії було подано п’ять цікавих фільмів.

У номінації «За кращий твір у радіомовній сфері» лауреатами премії імені Івана Франка стали Олена Гусейнова та Мирослав Лаюк за цикл радіопередач спецпроекту «Леся Українка: 30 радіоісторій», присвяченого 150-річчю з дня народження визначної поетеси. Образ Лесі Українки, висвітлений з різних ракурсів, наближає слухача до розуміння особистості талановитої доньки українського народу. Ефір відбувся протягом лютого-березня 2021 року на каналі «Радіо «Культура».

У номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» премію імені Івана Франка присуджено Валерію Королю і Григорію Любовцю за монографію «Контент негативу. Як захистити себе та країну в умовах тотального інформаційного протистояння» (м.Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2021).

У монографії розглядається проблематика комунікаційно-контентної безпеки держави, яка через новітні технологічні рішення та підходи захищає національну свідомість від агресивних впливів з боку технологічних пропагандистських центрів Кремля, нейтралізує їх і створює «антидот» проти інформаційних загроз ворога.

Автори провели дослідження сучасного інформаційного простору, визначили потенціали його технологічно-креативних станів, запропонували підходи до розуміння контраверсійності публічного простору; також розроблений проектний концепт моделі національного інформаційного простору України.

Нагадаємо, що премію ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року. Премією відзначаються автори нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.