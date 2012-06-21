ТОВ «СІРІУС-ПУЛЬТ», що надає послуги пультової охорони, у 2020 році отримало відзнаку «Компанія року 2020».

Служба безпеки СІРІУС вже не вперше показує найкращі результати та займає перші позиції серед приватних служб безпеки.

Диспетчерський центр

Диспетчерський центр – ядро будь-якої пультової охоронної компанії.

Диспетчерський центр СІРІУС – найсучасніший серед усіх охоронних компаній та відкритий для відвідувачів (за попередньою домовленістю)!

Автопарк

СІРІУС – єдина пультова охоронна компанія, де в групах затримання використовують нові «Мазди», «КІА» та інші авто, які ефективно забезпечують надійне реагування.

Використання небрендованих авто дозволило службі безпеки ефективніше затримувати злочинців. Їх автівки були менш помітними при стеженні за зловмисниками.

Використання орендованих авто дозволило компанії суттєво збільшити реальну кількість автотранспорту.

Нині СІРІУС має найсучасніший автопарк серед усіх столичних пультових компаній!

Бійці

Від менеджера залежить кількість підключених клієнтів. А реальне вирішення нагальних завдань залежить від рядового бійця.

У той час, коли більшість охоронних компаній економлять на всьому, зокрема, на оплаті праці співробітникам, СІРІУС влаштовує на роботу лише найдосвідчених профі.

СІРІУС – єдина пультова компанія, де в групах затримання працюють виключно професійні спортсмени, що пройшли спецпідготовку.

Спорт

СІРІУС спонсорує українських спортсменів, підтримує спортклуби та вуличні спортивні майданчики, проводить спортивні змагання.

Бійці СІРІУС регулярно виступають на змаганнях, займаючи призові місця, зокрема на чемпіонатах світу!

Замовляючи охорону СІРІУС – Ви підтримуєте український спорт!

Матеріальна база

Особливістю компанії СІРІУС завжди була найкраща матеріально-технічна база, не зважаючи на собівартість.

Саме використання найсучасніших технологій дало змогу отримати високу оцінку серед експертів та посісти перші місця у більшості рейтингів!

Відповідальність

У той час, коли більшість охоронних компаній намагаються уникнути відповідальності, прикриваючись різними страховими структурами, СІРІУС має достатню фінансову стабільність, щоб власними коштами компенсувати замовнику заподіяні збитки, які трапляються вкрай рідко!

Вартість

Вочевидь, високоякісні послуги не можуть бути дешевими.

Але СІРІУС завжди відрізнявся постійними акціями та знижками, коли високоякісна послуга може надаватися дешевше за собівартість!

СІРІУС скуповує охоронні компанії

Особливість пультової охорони в полягає в тому, що, незалежно від кількості клієнтів, для забезпечення високої якості обслуговування необхідна мобільна матеріально-технічна база.

Навіть при малій кількості клієнтів для швидкого реагування на спрацювання потрібна величезна кількість груп затримань.

Ось і виходить, що тільки компанія з великою кількістю клієнтів здатна забезпечити високу якість пультової охорони.

Тому не дивно, що СІРІУС вже поглинув чимало маленьких охоронних пультових компаній!