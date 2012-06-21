Бюджетну декларацію на 2022—2024 роки схвалено цього тижня на позачерговому засіданні уряду. Документ — це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Він визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідних напрямах з показниками їх досягнення, тобто слугує основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші параметри державної політики.

Під час розроблення бюджетної декларації було враховано мету й пріоритети, визначені програмами Президента й Кабінету Міністрів, прогнозними та програмними документами економічного й соціального розвитку, зокрема Національною економічною стратегією до 2030 року.

У середньостроковому періоді уряд спрямує зусилля на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку з COVID-19. Документ передбачає фіскальний простір, який розподілятиметься в межах державного бюджету на пріоритетні напрями. Їх перераховує пресслужба Міністерства фінансів: посилення обороноздатності і безпеки держави; розвиток агропромислового комплексу; формування чистого та безпечного довкілля; розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація; посилення енергонезалежності; створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки й пенсійного забезпечення населення; забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти; забезпечення якісного рівня медицини; підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

У схваленій бюджетній декларації надано пропозиції про зміни до Податкового кодексу України, які стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

На розгляд Верховної Ради декларацію разом з фінансово-економічним обґрунтуванням буде подано в термін, визначений статтею 33 Бюджетного кодексу.