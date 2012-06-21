Комітет Європарламенту з питань громадських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав надання безвізового режиму Україні, повідомляє Радіо Свобода. За це проголосували 39 членів комітету, проти — чотири, один утримався.
Результати голосування у профільному комітеті схвалив Президент Петро Порошенко. «Щиро дякую доповідачці Марії Габріель та членам комітету за підтримку України та об’єктивну оцінку реформаторських зусиль української влади з належної реалізації відповідних критеріїв», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook. За його словами, останній етап парламентської компетенції — розгляд рішення про безвізовий режим для українців на пленарній сесії Європарламенту на початку квітня. «Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації — за державами-членами ЄС», — пояснив алгоритм отримання безвізу Президент. Він висловив сподівання на підтримку європейських столиць цього довгоочікуваного для нас рішення.