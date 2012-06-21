Правильна вибудова урядових комунікацій та донесення суті державних рішень до громадян — надзвичайно важливе завдання, виконання якого дасть змогу вже за рік отримати основи нової країни. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Першого всеукраїнського форуму фахівців у сфері урядових комунікацій «Єдиний голос». Захід організовано Департаментом інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Він об’єднав близько 200 керівників прес-служб і комунікаційних підрозділів центральних органів влади та органів місцевого самоврядування з усіх регіонів країни.
«Комунікації — це дуже важливо, і дуже важливо говорити про реформи правильно, — переконаний Володимир Гройсман. — Дуже гарна ініціатива провести такий форум, дякую за неї. Ми працюємо для людей і маємо доносити їм суть наших рішень. Я завжди говорю: нам би 226 голосів у Верховній Раді, правильні комунікації в частині інформування людей — і за рік ми отримаємо нову країну».
Урядова комунікаційна стратегія «Єдиний голос» стартувала восени 2016 року. Проект об’єднав зусилля комунікаційних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади задля донесення до суспільства змісту й важливості впроваджуваних урядом реформ. Стратегію реалізують за кількома напрямами: координація діяльності комунікаційних підрозділів міністерств і відомств, проведення спільних інформаційно-комунікаційних кампаній для роз’яснення й популяризації урядових реформ, тренінги й навчання для підвищення кваліфікації фахівців прес-служб і комунікаційних підрозділів органів виконавчої влади.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»