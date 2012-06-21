Для цього там є всі передумови. Зокрема, як повідомив на засіданні координаційної ради з контролю за виконанням заходів з підготовки господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року голова правління ПАТ «Полтавагаз» Ростислав Гринчак, їхнє підприємство проводить підготовку чітко за графіком.

— Відповідно до плану розвитку газорозподільної системи на наступні десять років, першим розділом якого є інвестиційна програма підприємства, цьогоріч нам необхідно освоїти 57,48 мільйона гривень. У тому числі 16,7 мільйона гривень на заходи з відновлення об’єктів державного майна. А це і капремонт будівель газорегуляторних та шафних регуляторних пунктів, і заміна обладнання, і реконструкція газових мереж. З інвестиційними програмами у нас проблем немає, усі роботи виконуємо згідно з графіком.

Єдине, чого, за словами голови правління, не зможуть виконати, — встановити будинкові прилади обліку газу. Вирішення цього питання гальмується з об’єктивних причин, що від підприємства не залежать. На цей момент товариство згідно з інвестиційною програмою 2016 року закупило всі лічильники, які треба було встановити, і повністю їх укомплектувало. Але виконано тільки десять відсотків необхідного обсягу робіт. Друге проблемне питання — відмова власників балансоутримувачів, управителів ЖКГ від підписання договорів на експлуатацію складових газорозподільної системи багатоквартирних будинків.

— Тому всім балансоутримувачам ми відправили договори на експлуатацію, акти розмежування та калькуляцію. І тепер чекаємо результату, — додав фахівець.

Проблеми дотичні, тому подібні ситуації під час наради озвучили і представники ПАТ «Гадячгаз» та «Лубнигаз».

Присутній на засіданні заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло наголосив, що всі проблемні питання перебувають на постійному контролі голови ОДА, й уже напрацьовані шляхи їх вирішення.

— Наразі ми розглядаємо два шляхи вирішення питання щодо обслуговування будинкових газових мереж — це передача їх на баланс «Полтавагаз», включаючи надання таких послуг у тариф. Або укладення договорів на обслуговування з «Полтавагаз» чи іншою організацією, яка має ліцензії на проведення відповідних робіт, — сказав посадовець.

Поінформував заступник голови ОДА й щодо виплат компенсацій за субсидіями, зазначивши, що проблема є. Проте Кабмін шукає шляхи її розв’язання. Крім того, це питання голова ОДА Валерій Головко обговорив у Кабінеті Міністрів з першим віце-прем’єром. Уже провели нараду, де питання розглянули дуже детально.

— Тому я впевнений, що таких пікових ситуацій, які були раніше, вже не виникне, — підсумував Олег Пругло.