«Закрили майже 800 незаконних автозаправних станцій. Отриманий позитивний результат — це лише початок спільної роботи для боротьби з нелегальними АЗС та нафтопереробними заводами», — наголосив Президент Володимир Зеленський під час наради з представниками компаній — учасниць паливного ринку й автозаправних станцій щодо цін на пальне і боротьби з нелегальними учасниками ринку. Глава держави подякував учасникам ринку за те, що вони відгукнулися на заклик знизити ціни на пальне для АЗС.
«Хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні нафтопереробні заводи. Треба дати змогу власникам таких нелегальних підприємств узаконити бізнес. Щоб було не так, як раніше, — у масках забігли й усе закрили, а попередити людей, щоб згідно із законодавством усе оформили і працювали. Країна повинна отримувати податки з легального бізнесу», — цитує слова Президента його Офіс.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд долучив учасників паливного ринку до боротьби з його тіньовим сегментом. «Це справді зменшує тиск на білий бізнес», — підкреслив Прем’єр, додавши, що усунення змов і неконкурентних дій на ринку сприятиме зниженню реальної вартості пального для населення.
Як повідомив голова Служби безпеки Іван Баканов, СБУ веде роботу щодо десятка нафтопереробних заводів, які працюють незаконно. За його словами, більшість таких підприємств формально працює за законом, оскільки оформлюють документацію на виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного пального, і так ухиляються від сплати акцизного збору.
Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила на важливості розв’язання проблеми незаконних підключень до нафтопроводів, акцентувавши, що боротьба з незаконним врізуванням у нафтопроводи дасть змогу запобігти розповсюдженню нелегально вироблених нафтопродуктів, які часто низькоякісні й становлять загрозу споживачам.
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«Урядового кур’єра»