Події Революції гідності спричинили зародження і справжній розвиток громадянського суспільства в Україні. Самоорганізація, громадський опір, волонтерство, добробати обстояли незалежність нашої країни. За три роки інститути громадянського суспільства максимально активно долучилися до формування нової державної політики та впровадження реформ у країні. Про це під час Національної конференції щодо розвитку громадянського суспільства в Україні нагадав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Ми маємо чітко розуміти, що лідерство й відповідальність з’являється в умовах свободи вибору. Саме цей головний термін закладали в Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства до 2020 року і в щорічний план на її виконання. Тепер маємо спільну з вами відповідальність за впровадження реформ у країні й перші спільні успіхи», — наголосив Геннадій Зубко.
Завдяки співпраці влади та громадянського суспільства розпочато реформи й ухвалено стратегічні закони, документи — в децентралізації, енергоефективності, пенсійній, медичній, освітній сферах, антикорупційні. Владі дуже важливий налагоджений діалог із громадянським суспільством. Не лише з профільними асоціаціями, а насамперед з громадськими об’єднаннями, які додатково оцінюють реалізовані реформи й допомагають їх упроваджувати.
Під час роботи з громадянським суспільством з’являються нові лідери, які беруть на себе відповідальність і активно долучаються до роботи в місцевому самоврядуванні або державній службі. Перед громадянським суспільством і владою стоять спільні завдання щодо напрацювання законів, особливо це стосується закону про статут територіальних громад; максимальної участі громадянського суспільства в ухваленні рішень органами влади на місцях та місцевим самоврядуванням, зокрема на рівні ОТГ; експертної практичної допомоги в розробленні громадами стратегій розвитку та інфраструктурних проектів. Необхідна умова — інтегрування експертів у державну службу та подальше вдосконалення й підсилення інституційної спроможності громадянського суспільства.
«Тож ми розраховуємо на максимальну допомогу громадянського суспільства в подальшому впровадженні реформ, стимулюванні змін і впливі на законодавство», — цитує слова Геннадія Зубка його прес-служба.
Віце-прем’єр навів приклад Німеччини, де 16% громадян країни залучено до різних громадських об’єднань і які активно беруть участь у підготовці законодавчої бази і для центральної влади, і органів місцевого самоврядування з подальшою їх імплементацією. Без такої багатопланової діяльності громадських активістів знадобилися б 3,2 мільйона робочих місць і значне фінансове навантаження на державний бюджет.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»