Прем’єр-міністр Володимир Гройсман разом з бізнес-омбудсменом, керівником Офісу залучення та підтримки інвестицій обіцяють зустрітися з представниками правоохоронних органів із приводу поліпшення умов роботи бізнесу в країні та подолання тиску силових структур на бізнес. Про це Володимир Гройсман заявив під час 13-ї Щорічної української інвестиційній конференції Dragon Capital.
«Конкретно поставлю питання про роботу цих структур щодо реального сектору, бізнесу. Хочемо ліквідувати податкову міліцію, економічну службу СБУ та МВС і створити єдину сучасну ефективну службу фінансових розслідувань. Ми перебуваємо на фінальному етапі формування законодавства, обговорення цього питання. Усе це відбувається за лідерства міністра фінансів», — цитує УНІАН слова глави уряду.
Він пообіцяв ревно захищати реальний сектор і добросовісний бізнес у нашій країні й не дозволяти деструктивним силам впливати на роботу підприємницьких кіл.