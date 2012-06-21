Новий закон України про освіту, підписаний Президентом Петром Порошенком, залишається в центрі дипломатичної напруги. Критику сусідніх країн, зокрема Румунії, Угорщини, Польщі та Росії спричинила стаття, де йдеться, що з 2020 року діти з родин представників нацменшин зможуть вчитися рідною мовою лише у початкових класах середньої школи. На знак протесту президент Румунії Клаус Йоганніс скасував візит до України, Угорщина оголосила, що не підтримуватиме нашу державу в органах ЄС, а Державна Дума Росії підготувала гнівну заяву.

Проте віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що всі маніпуляції сусідніх країн щодо прав національних меншин буде знято після того, як мовну статтю закону про освіту оцінять незалежні експерти Венеціанської комісії. Про це вона повідомила на брифінгу в Києві. «Дуже тішуся, що Президент підтримав і підписав закон про освіту, і хотіла б бачити набагато менше емоцій наших партнерів і колег з різних країн, насамперед прикордонних, і маніпуляцій з їхнього боку в поданні інформації щодо того, що в нас нібито звужують права національних меншин», — наголосила вона.

Мовна стаття, навпаки, розширить можливості представників нацменшин. Оскільки на сьогодні ті з них, хто закінчував школи в Україні, фактично не володіли державною мовою. Тож їхня конкурентоспроможність у ВНЗ чи на ринку праці була і є набагато нижчою.

Саме через широкий міжнародний резонанс українська влада вирішила надіслати закон про освіту на оцінку експертів Ради Європи. «Я переконана, що аналіз Радою Європи цього закону і надана нами інформація щодо нашого бачення його імплементації в реальних механізмах знімуть ті претензії, які, як на мене, абсолютно штучно й занадто емоційно створили наші партнери», — заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Американська зброя лякає Росію

Під час брифінгу, присвяченого новому етапу відносин України та ЄС, віце-прем’єр заявила, що після виконання Угоди про асоціацію у Брюсселя не буде аргументів проти вступу України в Євросоюз.

«Угоду розраховано на 10 років, але мені досить часто ставлять запитання журналісти: коли ж ми вступатимемо до Євросоюзу? Я б не ставила запитання «коли?», бо вважаю, що якнайшвидше виконання Угоди про асоціацію надасть нам передусім змогу принести європейські практики в Україну», — сказала урядовець.

Надання Україні летальної оборонної зброї — питання, яке останнім часом Київ просуває на найвищому рівні. Зокрема після зустрічі на Генасамблеї ООН Петра Порошенка й Дональда Трампа стало відомо, що Вашингтон уже цілком предметно розглядає таку можливість. Глава Білого дому радше підпише ухвалений американським Конгресом законопроект про бюджет США на 2018 рік, де міститься стаття про надання нам летальної зброї. «З усіх наших зустрічей у Сполучених Штатах ми зробили висновок, що на найвищому рівні керівників відомств, міністерств Сполучених Штатів надання зброї Україні схвалюють», — підтвердила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Проте, за її словами, Росія намагається тиснути на США, щоб змусити Вашингтон відмовитися від цього кроку на підтримку України. «Ми бачимо, що є намагання Російської Федерації, зокрема Путіна, пов’язати «його ініціативу» щодо міжнародних миротворців на Донбасі з неприйняттям надання оборонної зброї Україні. Але я вважаю, що це маніпуляція і спроба тиску саме на Сполучені Штати, коли вони наблизилися до ухвалення цього рішення», — вважає урядовець. Вона ще раз висловила впевненість, що президент Трамп «ухвалить це рішення і ми матимемо змогу захистити своїх вояків».

Канадський безвіз — реальність?

Розповіла віце-прем’єр і про свою зустріч із членами постійного комітету з питань національної оборони Палати громад парламенту Канади, де обговорювали перспективи розширення співпраці у сфері безпеки й оборони. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на важливості оборонної угоди між Україною і Канадою, підписаної цього року, й висловила сподівання, що Україну найближчим часом внесуть до списку країн AFCCL. Так наша держава отримає канадську автоматичну вогнепальну зброю для захисту своїх кордонів. Чиновниця позитивно оцінила роботу канадських стратегічних радників високого рівня при Комітеті реформ Міноборони України та ЗСУ, які допомагають «перетворити виклики на можливості».

Ще одне актуальне питання українсько-канадських відносин — скасування віз. Адже, за деякими оцінками, Канада може незабаром стати ще однією безвізовою віхою України. На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, розроблення дорожньої карти спеціальних вимог може наблизити цю перспективу. Українська влада вже почала розмову про можливість отримання безвізового режиму з Канадою. «У Канади є маркери, які для неї важливо бачити в тих країнах, які прагнуть безвізового режиму або мають його», — зауважила чиновниця. Але вона наголосила, що «це питання займе кілька років. Нам з канадською владою треба вийти на спільне бачення того, що слід зробити для доступу до подорожей до Канади за аналогією з Євросоюзом».