Під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ньому взяли участь представники обласних військових адміністрацій, АТ «Укрзалізниця» й інші.

Учасники обговорили план дій центральних та місцевих органів виконавчої влади у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Акцентували увагу на питанні евакуації цивільного населення до більш безпечних регіонів. У першу чергу – на евакуації дітей, людей похилого віку та маломобільних осіб.

Представники ОВА прозвітували щодо підготовки до евакуації цивільного населення. Водночас представники приймаючих громад повідомили щодо готовності до прийому евакуйованих.

Зокрема, Віце-прем’єр-міністр доручила АТ «Укрзалізниця» й обласним військовим адміністраціям визначити найоптимальніші маршрути для евакуації.

«Ми на війні. Тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Наші дії мають бути чіткими та злагодженими», – підкреслила Ірина Верещук.