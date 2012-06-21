Розробити й винести на наступне засідання уряду Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі для проведення подальшої модернізації шахт і стабільної виплати заробітної плати шахтарям доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Під час парламентської Години запитань до уряду він також доповів, що Україна має сьогодні чітку сформовану програму досягнення енергетичної незалежності. Тому спроможна реагувати на всі енергетичні загрози, з урахуванням співпраці з авторитетними міжнародними експертами. Крім того, уряд вивчить питання створення Центру енергетичної безпеки НАТО.
Безпосередньо із цим пов’язані й наслідки блокади постачання енергетичного вугілля з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Її ініціатори, за словами Прем’єра, змусили всю країну відмовитися від 1% ВВП. «Це означає, що сотні мільярдів гривень не надійдуть в економіку країни, не буде сплачено жодної копійки податків... Наше завдання зараз — компенсувати це економічне падіння і замінити його економічним зростанням», — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана.
Для досягнення енергетичної незалежності проводиться повне заміщення дефіцитного вугілля антрацитної групи, а також здійснюється модернізація теплової генерації шляхом переведення блоків ТЕС на вугілля марки «Г». «Ми все робимо для збільшення частки атомної енергетики і створюємо механізми для зниження споживання. Також цього року ми збільшимо видобуток газу більш ніж на півмільярда кубометрів», — додав Прем’єр.
Говорив він і про повноцінну пенсійну реформу, в межах якої вже цьогоріч можна сподіватися на перегляд пенсійних виплат: «Але це можна буде зробити, коли ми проведемо з вами у цій залі, я сподіваюся, найближчим часом, найближчими місяцями, повноцінну пенсійну реформу». Вона дасть змогу побудувати справедливу й бездефіцитну пенсійну систему.
А ще Кабінет Міністрів має намір протягом 5—7 років привести у нормальний стан дорожню інфраструктуру країни, 95% якої фізично й морально зношеною. Уряд поступово збільшуватиме обсяги фінансування будівництва та ремонту доріг.
Фінансування будівництва дорожньої інфраструктури за рахунок коштів від перевиконання плану митних зборів дало позитивні результати. І будівництво дороги Одеса—Рені, що фінансується за рахунок митниці, перебуває під особливим контролем уряду.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»