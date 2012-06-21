Антикорупційну палату буде сформовано у межах оновленого Верховного суду. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу в Харкові, повідомляє УНІАН. Він висловив сподівання, що це буде зроблено найближчим часом, оскільки створення антикорупційної палати передбачено законопроектом про судоустрій та законом про Вищий антикорупційний суд. «Упевнений, що ця верхня касаційна антикорупційна палата започаткує процес створення антикорупційних судів в Україні», —заявив Юрій Луценко.
Він запевнив, що і Президент, і Генпрокуратура, і Міністерство юстиції, і весь Кабмін підтримують створення антикорупційних судів. «Різниця полягає лише в одному: в масштабі цих судів і в суб’єктах їхньої діяльності», — зауважив Генпрокурор. Він наголосив, що країна не може повертатися до часів, коли суддів призначали Верховна Рада і глава держави, оскільки це створює передумови для політичного тиску. «Ми переконані, що суддів мають призначати судді під наглядом громадськості», — заявив Юрій Луценко.