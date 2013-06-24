Майже 1 млрд грн грантових коштів від держави на започаткування або розвиток бізнесу отримають 4 000 цьогорічних переможців грантової програми «Власна справа». Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«За результатами чотирнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 305 українців, які отримають 74 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Від початку 2023 року ми вже маємо 4 000 переможців, яким держава надасть фінансову підтримку на майже 1 млрд грн. Інвестиції в розвиток малого бізнесу через грантові програми, які Уряд запустив влітку минулого року, вже повертаються не лише активізацією економіки, а й створенням 17 тисяч нових робочих місць та сплаченими грантоотримувачами податками до бюджету, яких надійшло понад 330 млн грн», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів чотирнадцятої хвилі 55% жінок і 45% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (51 особа), Рівненської (32 особи), Івано-Франківської (31 особа), Полтавської (21 особа), Київської та Житомирської (по 18 осіб) областей та міста Києва (23 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці чотирнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 103 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування – 54 особи;

переробна промисловість – 51 особа.

Від початку дії програми “Власна справа” переможцями стали понад 7 300 українців, які отримають гранти на 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створюють близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.