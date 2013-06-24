Майже 5000 українців стали переможцями грантової програми «Власна справа» з початку 2023 року та отримають від держави 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу. Загалом від старту програми держава інвестувала в розвиток малого бізнесу через мікрогранти 1,7 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«За підсумками сімнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 307 українців. Вони отримають 72,6 млн грн на започаткування або розширення свого бізнесу. Із початку цього року вже є майже 5000 переможців програми, яким буде надано мікрогрантів на 1,2 млрд грн. За ці кошти підприємці відкриють нові компанії, розвиватимуть ті, які вже діють, і створять 11 000 робочих місць», — зазначила посадовець.

Серед отримувачів мікрогрантів сімнадцятої хвилі 53% жінок і 47% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Рівненської, Івано­Франківської, Київської, Житомирської областей.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть переможці сімнадцятої хвилі, такі: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 особи; переробна промисловість — 46 осіб; тимчасове розміщування й організація харчування — 45 осіб; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 30 осіб.

Мінекономіки нагадує: за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може підприємець, який працює, або людина без досвіду такої діяльності. Обов’язкова умова надання коштів — створення одного­двох робочих місць залежно від суми гранта. Українці, що отримали мікрогранти 2022 року, створили майже 8000 робочих місць.