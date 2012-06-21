Зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами Америки та аспекти протидії російській агресії Президент Петро Порошенко обговорив із сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом Майклом Квіглі. Вони почули слова вдячності за тверду й послідовну двопартійну підтримку України обома палатами Конгресу США у протидії російській агресії. А також докладну інформацію про ескалацію ситуації на Донбасі, постійні провокації та порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.
Сторони відзначили необхідність збереження й посилення міжнародних санкцій проти РФ до повного виконання нею мінських угод, а також відновлення суверенітету й територіальної цілісності України включно з Кримом, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко підкреслив важливість ухвалення Палатою представників та Сенатом законів і резолюцій на підтримку України, проекти яких перебувають на розгляді Конгресу США.