Приводом для оновлення регіональної програми, яку реалізовувало з 1997 по 2016 рік комунальне підприємство «Луганський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», стало не лише її календарне завершення, а й зміни у ситуації в краї.
«Обсяги будівництва на селі низькі передусім через те, що у більшості населення немає матеріальних ресурсів для цього. Тож треба й надалі продовжувати програму надання пільгових кредитів для цього», — розповідає заступник начальника управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації Михайло Івасишин.
За його словами, управління зібрало дані, згідно з якими понад 2 тисячі сільських сімей бажають будувати чи купувати житло. А загальна потреба у кредитних ресурсах для цього на території, підконтрольній українській владі, становить майже 120 мільйонів гривень. «Власний дім» — єдина програма в області, де сільські жителі можуть отримати кредитні ресурси під 10% річних, а для багатодітних родин — безпроцентно на будівництво житла та його благоустрій. Це все дало змогу за 20 років реалізації програми в області скористатися її можливостями більш ніж 14 тисяч родин.
Але останнім часом до сільських жителів, які мріють про власний будинок, додалися вимушені переселенці та родини учасників АТО. Тож під час розгляду питання на колегії облдержадміністрації ухвалено рішення розширити категорію учасників та зробити «вагомий акцент цієї програми на можливості придбання чи побудови житла саме такими категоріями жителів Луганщини».
За інформацією комунального підприємства «Луганський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», обсяг кредитного портфеля Луганського фонду програми «Власний дім» становить 44 мільйони гривень. Це бюджетні кошти всіх рівнів.