Підвищення температури повітря в нічний час негативно позначається на якості сну, скорочуючи його. Про це говорять вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.
У дослідженні, що тривало протягом дев’яти років, взяли участь 765 тисяч американців. Вчені порівнювали дані людей про безсонні ночі зі спостереженнями за температурою повітря, наданими Національним центром екологічної інформації.
За словами одного з авторів дослідження Ніка Обрадовіча, аномальне підвищення температури в нічний час всього на один градус за Цельсієм призводить до того, що в місяць на кожні 100 осіб припадає три безсонні ночі. Так, до 2050 року «тривожні» показники можуть вирости вже удвічі.
Причому з віком залежність сну від температури повітря посилюється. Так, люди у віці 65 років і старше в два рази більше страждають від проблем зі сном, ніж молодь.
«Негативний ефект теплих ночей найчастіше, що очевидно, спостерігається влітку. Можна припустити, що в теплих країнах люди сильніше страждають від проблем зі сном. Чи так це, стане відомо після ряду додаткових досліджень», – розповів науковець.
Фахівці нагадують, що недостатній сон робить людину більш сприйнятливим до захворювань, а також негативно позначається на психологічному стані.