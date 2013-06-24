Проходження військово-лікарських та медико-санітарних експертних комісій має стати максимально зручним і швидким. Про це йшлося на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Продовжуємо впроваджувати принцип «Довідки ходять за військовими». Е-черга для проходження військово-лікарських комісій уже запрацювала. Однак її впровадження відбувається занадто повільно. Наразі кількість записаних віддалено начмедами частин становить лише 18%», — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству оборони прискорити роботу з необхідними підзаконними актами та невідкладно провести додаткове навчання й інформування начмедів про віддалений запис на ВЛК.

За інформацією Міністерства оборони, найближчим часом довідку про обставини травми та відпускний квиток буде переведено в електронний вигляд. Очікують, що ця опція запрацює в серпні.

Глава уряду дав завдання Міноборони збільшити час роботи територіальних центрів комплектування: «Вони повинні приймати людей щоденно протягом усього робочого часу. Неприпустимо, коли військові стоять у чергах по кілька годин».