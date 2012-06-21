Ворог вкотре намагається зруйнувати об’єкти життєво важливої інфраструктури. Як повідомляє сайт Луганської ОДА, бойовики здійснили масований обстріл міста Золоте.
У результаті обстрілу були пошкоджені магістральна лінія електропостачання «Лисичанськ — Михайлівка», яка знаходиться на відстані 300 метрів від лінії зіткнення, будівлі насосної станції НОД-1, слюсарні майстерні та водогони.
«Працівники Попаснянського водоканалу, ризикуючи власним життям, щодня підтримують водопостачання. Пошкодження насосного обладнання та трубопроводів може призвести до припинення подачі питної води не тільки мешканцям українській частини Луганщини, а й тисячам абонентів, які знаходяться на непідконтрольній території області», — прокоментував ситуацію заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.