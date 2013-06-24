Внесення пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відкриває можливість отримувати додаткову фінансову та технічну підтримку. Про це т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України, Ростислав Карандєєв розповів під час ефіру на радіо «Культура». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Включення українських об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою, свідчить про готовність міжнародних інституцій підтримати Україну у захисті та збереженні її культурної спадщини. Це також надає Україні додаткові юридичні аргументи для збору доказів агресії росії проти культурної спадщини України, оскільки рф порушує міжнародне право, зокрема Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів», – зазначив Ростислав Карандєєв.

Крім того, статус включення пам’яток до цього списку відкриває можливість для України вже зараз отримувати додаткову фінансову та технічну підтримку. Це дозволяє реалізувати важливі заходи для збереження та захисту унікальної спадщини, такі як реставрація, залучивши іноземних фахівців.

Т.в.о. Міністра висловив надію, що підтримка від ЮНЕСКО залишатиметься стійкою і посилюватиметься.

«МКІП спільно з експертами активно працює над включенням інших пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Зокрема, вже готуються документи для включення Історичного центру Чернігова до цього списку», – сказав він.

Нагадаємо, що 15 вересня «Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» та «Ансамбль історичного центру Львова» внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Раніше, у січні нинішнього року, до цього списку також включили Історичний центр міста-порту Одеса.

Крім того, 7 вересня 20 об’єктів культурної спадщини Українибули включені до списку об’єктів посиленого захисту ЮНЕСКО.