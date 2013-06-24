29 вересня Уряд затвердив зміни до порядку використання коштів за бюджетною програмою Національної академії наук України «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень». Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою затвердження постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення механізму розподілу коштів, які спрямовуються на підтримку пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в межах бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».

Передбачається, що видатки за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» будуть спрямовувати на проведення переважно прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (їх частка має становити не менше 70 % загальної кількості робіт), з урахуванням світових тенденцій науково-технологічного розвитку та відповідно до законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Пріоритетні напрями досліджень і розробок, за якими надаватиметься підтримка в межах бюджетної програми, кожні два роки конкретизуються НАН України. Розподіл коштів буде здійснюватися на конкурсній основі.

Кошти будуть надавати науковим підрозділам НАН України, які за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України віднесені до категорії А (мають вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на міжнародному та найвищому національному рівні).

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів за бюджетною програмою і забезпечити концентрацію фінансових ресурсів на підтримку найважливіших для держави досліджень і розробок.