Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Зокрема, для закупівель на суму від 50 тис. гривень, які проводяться поза Prozorro, треба оприлюднювати погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для укладання прямого контракту. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», - пояснила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Водночас з цим, постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватися.