Міністр оборони Рустем Умєров узяв участь у відеоконференції міністрів оборони країн Європейського Союзу за участі високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас. Головна тема — нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом 150 мільярдів євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір.

«Наша зброя — це зброя Європи. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 мільярда доларів 2022-го до 35 мільярдів доларів (31 мільярд євро) 2025 року. Це підсумок спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу», — заявив Рустем Умєров.

Підтримка української оборонної промисловості — внесок у колективну безпеку всього континенту. SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах. Очільник Міноборони закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в української оборонної промисловості, зокрема БпЛА. Україна готова до масштабних спільних виробництв і постачання — і для потреб фронту, і в майбутньому для європейських армій, повідомляє Міноборони.