На Сумщині стартував один із наймасштабніших останнім часом інвестиційний проект в агропромисловому комплексі краю. Агрофірма «Вікторія» Білопільського району — флагман сільськогосподарського виробництва області та України — розпочала будівництво сучасного елеваторного комплексу з усіма комунікаціями та інженерними мережами загальною потужністю зберігання 77 тисяч тонн збіжжя.
Як розповів генеральний директор «Вікторії» Сергій Бондаренко, новобудова займатиме 12 гектарів. Окрім елеватора, буде зведено адміністративну будівлю площею 650 квадратних метрів, в якій розмістять дослідницьку лабораторію. Комплекс матиме сучасне обладнання й устаткування європейського виробництва, в тому числі відомої німецької компанії PETKUS.
Передбачено також будівництво залізничної гілки протяжністю майже 1,7 кілометра, двох під’їзних колій з двома маневровими пристроями, газопроводу на 1,2 кілометра, лінії електричних передач потужністю 2,5 мегавата тощо.
Так господарство, яке кілька років тому стало базовим у групі компаній «Лебединський насіннєвий завод», створює надійну основу для майбутньої роботи не на один десяток років. Голова Сумської ОДА Микола Клочко переконаний: такий інвестиційний проект заслуговує всілякої підтримки і сприяння, адже йдеться про внутрішні інвестиції, які особливо цінні.
Підприємство матиме місцеву реєстрацію, тут буде створено 60 нових робочих місць, тож місто Білопілля має право розраховувати на додаткові надходження коштів до місцевого бюджету. За попередніми розрахунками, елеваторний комплекс стане до ладу наприкінці літа цього року.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»