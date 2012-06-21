Українські й міжнародні експерти закликають Верховну Раду пришвидшити розгляд і ухвалення законопроекту, який дасть змогу людям, котрі були вимушені залишити домівки на охопленому воєнним конфліктом Донбасі, голосувати за їхнім новим місцем проживання. Ідеться про законопроект №6240 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян)». Обговоренню цього документа, а також інших аспектів забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб було присвячено круглий стіл, який відбувся у столичному Інституті законодавства Верховної Ради.
За даними Мінсоцполітики, на сьогодні кількість ВПО в Україні становить 1,6 мільйона громадян. Як сказав під час роботи представницького зібрання перший заступник директора Інституту законодавства Євген Бершеда, це передусім спричинене незаконною анексією Росією Криму та російською збройною агресією на Донбасі. На його думку, Україна переживала значні внутрішні міграційні процеси в часи Другої світової війни та після Чорнобильської катастрофи, але «з таким масовим переміщенням громадян у межах країни наша держава зіткнулася вперше».
Одне з прав, які влада зобов’язана забезпечити ВПО, — це право на участь в управлінні державними й громадськими справами і на участь у виборах. Проте положення законів «Про вибори народних депутатів України» і «Про місцеві вибори» фактично вилучили людей, які вимушено залишили місця свого проживання, з процесу обрання народних депутатів в одномандатних округах, а також депутатів місцевих рад і міських голів. Така ситуація не лише не відповідає міжнародним нормам, а й порушує українську Конституцію, переконані експерти. Крім того, обмеження виборчих прав ВПО стає на заваді їхній інтеграції на новому місці проживання.
У березні цього року група народних депутатів зареєструвала законопроект №6240. Він передбачає внесення змін зокрема до Закону «Про Державний реєстр виборців», які дадуть змогу переселенцям брати участь у всіх видах виборів і голосувати за їхнім фактичним місцем проживання. Оскільки законопроект №6240 пропонує спростити процедуру реєстрації виборців, усунувши прив’язку виборчої адреси виборця до реєстрації його місця проживання. До розроблення законодавства України, яке гарантувало б захист прав ВПО, долучилися експерти Ради Європи, Міжнародна фундація виборчих систем, USAID. «Рада Європи підтримує законопроект №6240 і його якнайшвидше ухвалення в українському парламенті», — сказав під час круглого столу голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, наголосивши, що держава зобов’язана гарантувати ВПО їхні виборчі права. За його словами, РЄ «намагається системно допомагати українському урядові», щоб усі законодавчі реформи відбувалися згідно з найліпшими європейськими практиками й стандартами.