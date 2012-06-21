Жителька села Новоолексіївка (входить до Вакулівської об’єднаної громади Дніпропетровщини) Лідія Михайлець давно мріє про нині вже звичні блага цивілізації: купити пральну машину і збудувати лазню. Вона не могла цього зробити багато років, бо не було нормального водопостачання в селі. І місцеві, і жителі сусідніх сіл змушені були обходитися лише привізною водою. Але зовсім скоро ситуація зміниться на краще, і вісім сіл Вакулівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), а це близько 700 родин, отримають питну воду. Нарешті для них збудували водовід, прокладають розвідні мережі.
«У нас питної води не було, користувалися привізною. Та вона дорога, економили кожну краплинку. Тепер можна буде здійснити мрію — збудувати лазню й купити пральну машинку», — радіє Лідія Михайлець. А її не менш радісний односелець Микола Коваль додає: «Нарешті наше село буде з водою. Не можу дочекатися, коли нап’юся води прямо з-під крана».
Як розповів голова Вакулівської ОТГ Артур Шевцов, будівельники вже проклали 12 кілометрів труб, завершують роботу над розвідними мережами.«Будівництво нового водоводу підтримала Дніпропетровська облдержадміністрація. Розвідні ж мережі робимо за грантові кошти. Їх виграли в українсько-швейцарському проекті з підтримки децентралізації», — пояснив голова громади.
Першими воду отримають жителі Новоолексіївки, решту сіл Вакулівської ОТГ мають підключити до кінця цього року. До речі, за останні два роки на Дніпропетровщині збудували й відремонтували 41 водовід. Так забезпечили водою близько 300 тисяч жителів області. «Нарешті ремонтують дороги, освітлюють вулиці, прокладають водоводи. І все це навіть у найменших селах. Цьогоріч в області будують та реконструюють 13 водоводів. З питною водою будуть майже 20 тисяч селян, у яких її раніше не було. Окрім державних субвенцій на освіту й медицину, громади мають оновлені обласним коштом дороги, капітально відремонтовані водоводи, школи й дитсадки, реконструйовані житлові будинки. Допомагаємо облаштувати центри надання адмінпослуг. Загалом тільки за останній рік реалізували близько 300 таких проектів», — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
для «Урядового кур’єра»