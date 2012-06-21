В Японії сьогодні дуже популярно пити воду натще, відразу після пробудження.
Вона допомагає як для хронічних, так і для гострих захворювань.
1. Склянка води вранці – це найкраще очищення організму. Життя в техносфері сильно забруднює організм. Мертва їжа, різноманітні хімічні засоби, вихлопні гази машин і дим заводів – все це негативно позначається на ресурсі людського організму. Під час сну тіло намагається очиститися, і стакан води, випитий зранку, є відмінним засобом для виведення токсинів з організму. Відбувається очищення внутрішніх органів, а це, в свою чергу, позитивно позначається на зовнішньому стані тіла, в тому числі шкіри і волосся.
2. Поки ми спимо, наш організм активно працює над відновленням клітин і очищенням внутрішніх органів; тому випити склянку води натщесерце корисно – це допоможе організму вивести зайві речовини з сечею.
3. Вода – незамінний союзник шкіри; вона підтримує її здоровою. Дві склянки води, випитих натщесерце, допоможуть зберегти еластичність шкіри і підтримати її в тонусі, а також запобігти появі передчасних зморшок.
4. Випиваючи воду зранку, ми сприяємо захисту і зволоженню життєво важливих органів і забезпечуємо їх коректну роботу.
5. Пити воду натщесерце вранці – корисно для лікування багатьох захворювань. Сечостатеві захворювання, астма, лейкемія, туберкульоз, коліт, головні болі, мігрені, запори, проблеми зі шкірою, стенокардія, рак, хвороби нирок, артрит, синусит, менінгіт, діабет – ці та інші захворювання набагато легше перемогти, якщо випивати вранці склянку води.
6. Якщо ви вранці на голодний шлунок п'єте теплу воду, ваш метаболізм отримає додатковий імпульс енергії. Дослідження показують, що обмін речовин прискориться на 30% за 40 хвилин. Якщо пити звичайну воду вам здається занадто нудним заняттям – додайте в неї шматочок лимона.
7. Дві-три склянки води натще – це відмінний спосіб схуднути. Крім того, що вода виводить з організму токсини, вона також сприяє спалюванню жиру і калорій, знижує відчуття голоду, блокує переїдання і ожиріння.
Пийте воду на здоров'я!