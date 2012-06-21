Нинішню весну Національний цирк України зустрічає у незвичний спосіб — його арена перетворюється на басейн із фонтанами. Звісно, якщо вода заводить дружбу з вогнем (про це яскраво свідчать спецефекти в номерах), про класичний стиль подачі програми не може йтися. Раніше під склепінням лунав дитячий сміх, нині тут панує зосередженість та певна невизначеність. Більшості глядачів — як маленьким, так і дорослим — вистава на воді видалася дивовижним та незвичним дійством. У ньому навіть клоуни жартували на європейський штиб, хоч насправді створювали дійство виключно українські профі циркового мистецтва. Картина приблизно така: замість манежу — озеро, заповнене 170 кубометрами води, навколо — фонтани, на півдіаметра — сцена. На ній в обіймах лазерних променів та струменів води працюють тварини й актори.
Серед цікавинок можна виокремити боротьбу в басейні-озері дресирувальника та алігатора. Залітали на сцену й два рожевих пелікани, нешвидким поступом виходили бурі ведмеді, вибігав та грав на гітарі морський котик Тоні, вчили танцювати публіку артисти розмовного жанру папуги ара.
Триватиме такий незвичний атракціон до 14 травня. На високий рівень його виводитимуть лазерним шоу Євгенія Терехівська, атракціоном «Ілюзія сучасності» український маг-чародій Євгеній Новосьолов, фаєр-шоу Delonix Костянтин Положай, Геннадій Бондаренко та Олена Гужова. Ця вистава народилася в Україні в 2016-му. За такий нетривалий час вона встигла вийти на міжнародний рівень.