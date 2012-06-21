«Жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» на півострові через начебто нестачу води не існує, — заявив на своїй сторінці у фейсбуці Секретар РНБО Олексій Данілов. Адже місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. — А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільськогосподарських, інших підприємств, а також російських військових об’єктів, нехай розв’язує російська окупаційна влада».
Свою позицію висловив і Постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич: «Воду в Крим до деокупації подавати не можна. Це дуже значний важіль тиску й впливу на державу-окупанта».
Проблема водопостачання чи не єдина, яку Росія не може розв’язати самостійно. І Україна не має вирішувати це питання за державу-окупанта. «Неможливо розділити питання, кому йде вода: чи цивільному населенню, чи до військових баз держави-окупанта, чи до підприємств держави-окупанта, — цитує УНІАН слова посадовця. — А щодо гуманітарної катастрофи, то вона триває на півострові вже сьомий рік, бо вже сьомий рік український півострів Крим тимчасово окуповано РФ».