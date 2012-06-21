Водій 39 цеху ДП «АНТОНОВ» Микола Петрович Смоляр вважає, що перш ніж їздити на машині, її потрібно відчути: вимити, прибрати, а лише потім сідати за кермо. Таку пораду зробив він своїй 18-річній доньці, коли вона сказала, що хоче водити авто. Старенький «Ікарус», якому цього року виповнилося 25 років, і що майже 9 років (!) простояв у гаражі СЗ «АНТОНОВ», він відновив майже самотужки за два з половиною роки, а пасажирів возить на ньому з вересня минулого року.
Як дбайливий господар, перебрав всі запчастини, шукав потрібні на складах та у знайомих, вийняв вікна та переварював салон, зробив вентиляцію, електропроводку і навіть… пошив занавіски.
«Все роблю для комфорту моїх пасажирів. А на швейній машинці навчився працювати, коли допомагав матері — працівниці одного з колгоспів на Чернігівщині — латати зимовими вечорами полотняні мішки. Мами вже давно немає, а навички залишилися», — говорить водій.
Колишній військовий водій з понад 20-річним стажем, М. П. Смоляр прийшов на ДП «АНТОНОВ» п’ять років тому. Їздив на автобусі «ЛАЗ», а потім начальник цеху №39 Віталій Дробко порадив йому взяти шефство над «Ікарусом», який стояв без діла. Тут у пригоді стала спеціальність «технік-механік і ремонт автотранспорту», яку отримав у Київському геологорозвідувальному технікумі.
Тепер, коли возить антонівців з льотно-випробувальної і доводочної бази (ЛВіДБ, с/м/т Гостомель) до головного офісу підприємства, вони надають перевагу комфортному «Ікарусу» (в ньому сидіння розкладаються), ніж простому «ЛАЗу».
«Цей автобус у 2013 році ми прийняли після об’єднання з Серійним заводом «АНТОНОВ», де він стояв на майданчику. Завдяки ініціативності Миколи Петровича, який взяв машину занедбаною і довів її до ладу, автопарк підприємства поповнився ще на один «Ікарус». М.П. Смоляр дорожить цим автобусом, як власним, бо вклав у нього багато праці», — розповів газеті «АНТОНОВ» начальник цеху 39 ДП «АНТОНОВ» Віталій Володимирович Дробко.
Минулого року зі своїм стареньким чотириколісним другом Микола Петрович брав участь на київському фестивалі ретро-автомобилів "Old Car Land". Виявилося, що славетну футбольну команду обслуговували раніше саме на «Ікарусі» синьо-білого кольору, тому організатори фестивалю розшукали такий схожий на той автобус і запросили Миколу Петровича на фестиваль. А на автобусі зробили надпис «Динамо — Київ». Після того свята «Ікарус» знову вірно служить антонівцям.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для Урядового кур’єра