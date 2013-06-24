Відучора в «Дії» доступна послуга обміну і відновлення посвідчення водія. Україна стала першою країною в Європі, в якій можна відмовитися від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

Подати заявку на заміну водійського посвідчення можна через застосунок кількома кліками. Замовити можна фізичний пластиковий документ і забрати його в сервісному центрі МВС особисто або е-посвідчення, яке тільки цифрове і чинне на території України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Обмін посвідчення водія актуальний, коли закінчився термін чинності наявного у водія документа; написи на бланку затерлись і не читаються; водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, стать); за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлювати посвідчення водія потрібно, коли його було втрачено чи знищено, викрадено тощо.

Е-посвідчення має серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію в користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Щоб подати заявку на обмін або відновлення посвідчення водія в «Дії», потрібно перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати «Замінити посвідчення». Потім обрати причину заміни документа, підтвердити або вказати місце реєстрації проживання; обрати тип посвідчення: цифрове (е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат). Обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ, підтвердити або вказати контактні дані, підписати заяву, сплатити за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити послугу, інакше заява анулюється.

Послугу надає Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС за підтримки ДП «Інфотех».