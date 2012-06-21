За кілька днів норми споживання води для харків’ян міська влада обіцяє знизити з 8,1до 6,9 кубометра на людину. Про це повідомив під час чергової сесії міської ради Харківський міський голова Геннадій Кернес. За його розпорядженням протягом 2016 року було проведено роботу з узгодження наявних і фактичних норм водоспоживання в житлових будинках комунальної форми власності.
«Якщо перевести ці цифри в грошовий еквівалент, то це економія до 15 гривень для кожного мешканця квартири. Якщо додати до цього послугу з водовідведення, то після 1 січня 2017 року, коли нові норми споживання буде втілено в життя, кожна людина зможе заощадити від 18 до 20 гривень на місяць», — пояснив міський голова.
Окрім того, як було озвучено під час роботи сесії, у Харкові в 2017 році додатково встановлять 7,5 тисячі квартирних приладів обліку холодної води для пільгових категорій населення. Для реалізації цього завдання, за словами директора департаменту комунального господарства міськради Олексія Богача, комунальне підприємство «Харківводоканал» спрямує на безкоштовне встановлення 11,8 мільйона гривень.
Він також уточнив, що станом на 19 грудня в Харкові громадянам пільгових категорій було встановлено понад 6,7 тисячі приладів обліку холодної води.