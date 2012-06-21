Основні проблеми на шляху до стабільного водозабезпечення жителів смт Новомиколаївка голова Запорізької облради Григорій Самардак обговорив на виїзній робочій нараді з керівниками району, заступником голови Запорізької ОДА Віктором Скобліковим та іншими фахівцями. Нараду очільник депутатського корпусу провів на селищній дільниці КП «Водоканал».
Григорій Самардак зауважив, що для східної частини Запорізької області питання водозабезпечення дуже проблемне. Його не можна виправдати важким часом. Треба визначити питання водозабезпечення одним із найпріоритетніших для розвитку території і неодмінно шукати кошти на його реалізацію.
«Проект з реконструкції водоводу до Новомиколаївки ми розпочали ще кілька років тому, — підкреслив Григорій Самардак, — залучили кошти державного й обласного бюджетів. Та для його завершення слід поставити останню крапку — збудувати водонакопичувальну станцію. Це чималі кошти, та мусимо подолати проблему шести тисяч новомиколаївців».
Як розказала голова Новомиколаївської райдержадміністрації Вікторія Чмельова, воду споживачам подають, але потужності станції замало для забезпечення водою всіх районів селища. Проблема у хибній системі водопостачання, збудованій ще за радянських часів.
«Оскільки наші резервуари розміщено внизу селища, то вода нагору просто не доходить, — зауважила Вікторія Вікторівна, — бо не вистачає тиску. У нас є мікрорайон Південний, розташований поза трасою, — там води влітку майже не буває, і діти, хворі люди залишаються без води. Це дуже серйозна соціальна проблема, розв’язати її допоможе будівництво водонакопичувальної станції».
Проект такої станції розроблено, його затвердила Новомиколаївська селищна рада. Його вартість — приблизно 9 мільйонів гривень.
«Ми готуємося до прийняття обласного бюджету, і такі робочі поїздки дають нам змогу визначитися з пріоритетними напрямами, — підбив підсумки голова Запорізької облради Григорій Самардак. — Для участі у виїзних нарадах залучають і керівників облдержадміністрації, щоб ми разом могли розібратися в ситуації, прислухалися до людей і спільно готували рішення для розгляду в сесійній залі обласної ради. Вода для жителів Новомиколаївки — одне з таких невідкладних рішень».